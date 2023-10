Lange Zeit notierte der DAX am Freitag im positiven Bereich. Am Ende gelang es ihm aber nicht mit Zugewinnen aus dem Handel zu gehen. Er gab 0,3 Prozent ab. Auf Wochensicht verzeichnete er ein Minus von 0,75 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...