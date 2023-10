Jerusalem - Die von der radikal-islamistischen Hamas entführte Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter nicht mehr am Leben. Sie sei vom israelischen Militär informiert worden, dass ihre Tochter tot sein soll, sagte ihre Mutter RTL/ntv, wie der Sender am Montag berichtete.



"Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist." Eine offizielle Bestätigung gebe es bislang nicht. Die 22-Jährige war nach dem Angriff der Hamas auf ein Technofestival in der Wüste nahe des Gazastreifens verschleppt worden. Ihr Schicksal erregte besondere Aufmerksamkeit, weil sie durch eine auffällige Tätowierung auf einem Video wiedererkannt wurde, das im Internet kursierte und zeigt, wie die Frau reglos auf der Ladefläche eines Autos durch den Gazastreifen transportiert wird.



Anschließend hatte es Berichte gegeben, dass die junge Frau noch leben würde und in einem Krankenhaus im Gazastreifen behandelt werde.

