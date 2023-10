FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 62 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte in Reaktion auf ein schwaches drittes Quartal und den gesenkten Ausblick ihre Prognosen für den Spezialchemiekonzern an. Das schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz mangelnder Signale für einen Aufschwung sollte der Aktienkurs eher durch den Fortgang der Gespräche mit der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) über eine Übernahme des Dax-Konzerns wesentlich beeinflusst werden./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 06:54 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

