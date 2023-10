Wie geht es nun aber weiter? Es fehlt derzeit an der nötigen Fantasie, wo denn nun der Umschwung zum besseren herkommen soll.Einer ersten Schätzung zufolge schrumpft die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal um 0.1%. Die deutsche Wirtschaft steckt zwischen leichtem Wachstum, Stagnation und Schrumpfkurs fest. Aber woher soll ein positives Wachstum auch kommen? Die Weltwirtschaft ist im Dämmerschlaf, was vor allem die exportstarke deutsche Industrie abbekommt. Der private Konsument wiederum ist in Anbetracht gestiegener...

Den vollständigen Artikel lesen ...