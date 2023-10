Swissolar hat das Übergangsdokument "Planung und Brandschutznachweis von hinterlüfteten Photovoltaik-Fassaden" veröffentlicht. Es soll den Bau von PV-Fassaden erleichtern, bis ein Stand-der-Technik-Papier erarbeitet ist. Gebäudeintegrierte PV in Form von Photovoltaik-Fassaden kann laut Branchenverband Swissolar in Zukunft bis zu 10 % des Schweizer Strombedarfs decken. Die Schweiz gehört sowohl in der Produktion von PV-Modulen als auch in deren Anwendung zu den Ländern mit der größten PV-Fassaden-Erfahrung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...