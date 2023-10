Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4926/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #514 geht es um sehr starke Zahlenleger namens Palfinger und Erste Group, weiters um PwC, die eine Studie gebracht haben, der zu Folge börsennotierte Unternehmen die ESG-Transformation in Österreich vorantreiben. Wir wussten, nun ist der Beweis da. Es werden auch die Besten genannt. Finanzdienstleister: Raiffeisen Bank International AG (RBI)Infrastruktur und Bauwesen: Wienerberger AGMetallverarbeitung, Maschinenbau und KFZ: Rosenbauer International AGEnergie und ...

