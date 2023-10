FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Linde von 439 auf 428 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert Czerwensky attestierte dem Gasekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie "gemischte Zahlen" zum dritten Quartal. Das Ergebnis je Aktie sei aber stärker gestiegen als vorhergesagt und in der Folge sei auch die diesbezügliche Jahresprognose erneut angehoben worden. Dies und gestiegene Ausschüttungen an die Aktionäre wertete er als positives Signal./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 14:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 14:18 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE000S9YS762

