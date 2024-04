Die Zahlen des Wettbewerbers Air Liquide kamen am Markt gestern nicht so gut an. Auch die Aktie des Industriegaseriesen Linde musste deshalb leichte Verluste hinnehmen. Während der Konzern selbst erst in der kommenden Woche seine Bücher öffnet, haben zwei Experten ihre Einschätzungen für den ehemaligen DAX-Titel aktualisiert.Positiv gestimmt nach den Air-Liquide-Zahlen bleibt Peter Clark von Bernstein. Er bestätigte sein Kursziel für Linde von 525 Dollar und das Votum "Outperform". Auf dem aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...