Am Montag legt der Dow Jones im frühen Handel um 0,82 Prozent auf 32 684,26 Punkte zu.New York - Die Anleger gehen an den US-Börsen etwas mutiger in eine ereignisreiche Woche. Nach einer bislang düsteren zweiten Oktober-Hälfte erholte sich der Dow Jones Industrial vom tiefsten Stand seit Ende März, auf den er am vergangenen Freitag abgesackt war. Am Montag legte er im frühen Handel um 0,82 Prozent auf 32 684,26 Punkte zu. Mehr als fünf Prozent hatte er seit dem Hoch zur Monatsmitte...

