Die GRAMMER Gruppe hat heute die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023 vorgelegt. Der Konzernumsatz erhöhte sich demnach in der Berichtsperiode um 8,9 % auf 1.734,5 Mio. EUR (01-09 2022: 1.593,2 Mio. EUR). Die positive Entwicklung resultierte insbesondere aus dem stark wachsenden Geschäft in der Region APAC, aber auch die Region EMEA konnte den Umsatz erneut steigern. Ebenfalls trugen beide Divisionen zu der Erlössteigerung bei. Die Division Automotive kam auf ein Plus von 10,5 % auf 1.127,7 Mio. EUR, die Division Commercial Vehicles steigerte den Umsatz um 5,9 % auf 606,8 Mio. EUR. ...

