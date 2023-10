DJ Deutsche Bank will fast die Hälfte der Postbank-Filialen streichen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank will fast die Hälfte ihrer Postbank-Filialen schließen und so eine Umstrukturierung des schwächelnden Privatkundengeschäfts des Konzerns einleiten. Claudio de Sanctis, der neue Leiter des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank, sagte der Financial Times, dass der Kreditgeber in den nächsten zwei Jahren bis zu 250 der 550 verbleibenden Postbank-Filialen schließen wolle.

Neben der Schließung von Filialen betonte de Sanctis, dass die Deutsche Postbank ihr digitales Angebot deutlich verbessern werde. Mit 19 Millionen Kunden ist die Deutsche Postbank eine der größten Privatkundenbanken in Deutschland, aber das Geschäft hat in der Vergangenheit die Performance des Gesamtkonzerns belastet.

Das separate Netz von Filialen unter der Marke "Deutsche" werde ebenfalls verkleinert, sagte de Sanctis, ohne jedoch zu sagen, wie viele davon wegfallen würden. Zu den IT-Problemen bei der Migration der Postbank-Systeme sagte der Manager, im Moment habe das Geldhaus mit einer Spitze von Problemen zu tun, die bis zum Ende des Jahres gelöst sein würden. Die Bank habe bereits "bedeutende Fortschritte" gemacht. Obwohl sich die Probleme als Belastung für das Management und als Kostenfaktor erwiesen hätten, habe die Episode "in der Gruppe ein noch deutlicheres Gefühl für die Dringlichkeit der Bereitstellung digitaler Prozesse und Dienstleistungen geschaffen, die eine angemessene Kundenerfahrung ermöglichen", sagte er.

"Wir müssen eine Kundenschnittstelle entwickeln, die die beste auf dem Markt für einfache Basis-Bankdienstleistungen ist", fügte de Sanctis hinzu, der zuvor das Vermögensverwaltungsgeschäft der Deutschen leitete, bevor er Anfang dieses Jahres zum Leiter des Privatkundengeschäfts ernannt wurde.

