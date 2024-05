Deutsche Bank: Putins Retourkutsche beeindruckt die Aktie nicht!

Vermögenswerte eingfroren, Aufwärtstrend bleibt intakt!

Deutsche Bank (DBK) DE0005140008

Kommt JETZT der Bounce bei der Deutsche-Bank-Aktie (DBK)?

Rückblick

Die Deutsche-Bank-Aktie überzeugte im vergangenen Halbjahr mit einem Kursplus von fast 40 Prozent und zeigt sich dabei in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem Dividendenabschlag notiert das Wertpapier in unmittelbarer Nähe des 20er-EMA und wäre bereit für den nächsten Bounce.

Deutsche-Bank-Aktie: Chart vom 21.05.2024, Kürzel: DBK, Kurs: 15.538 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sofern es über dem Tageshoch vom Dienstag nach oben weitergehen sollte, läge unser Kursziel beim Zwischenhoch vom 15. Mai. Die dazwischenliegende, recht große Kurslücke könnte das Erreichen des deutlich höheren Pivot-Hochs aus dem April hinauszögern.

Mögliches bärisches Szenario

Die untere gelbe Linie markiert unseren aktuellen Stop Loss. Der Aufwärtstrend bliebe zwar bis auf Weiteres intakt, aber die Kursdynamik könnte zusammen mit einer möglichen Sommerflaute beim Dax etwas verloren gehen.

Meinung:

Der russische Staat hat als Retourkutsche für die westlichen Sanktionen Vermögenswerte der Deutsche Bank im Wert von 238,61 Millionen EUR eingefroren. Verantwortlich dafür ist die RusChimAllianz. Bei der Deutschen Bank heißt es, dass abzuwarten bleibt, wie diese Entscheidung von den russischen Gerichten umgesetzt wird und welche Folgen dies für den operativen Betrieb des Instituts in Russland hat. Das Bankhaus sieht sich durch eine Entschädigungsvereinbarung mit einem Kunden vollständig abgesichert. In Frankfurt wurde betont, dass die Bank eine Rückstellung von rund 260 Millionen EUR und einen entsprechenden Vermögensgegenstand aus Erstattungen im Rahmen der Entschädigungsvereinbarung erfasst hat. Das Wertpapier zeigte sich wenig beeindruckt, was als Zeichen der Stärke interpretiert werden könnte, wobei seit längerem eingepreist sein dürfte, dass der Zugriff auf die Vermögenswerte erschwert sein dürfte.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 30.97 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 104.91 Mio. EUR

Meine Meinung zu Deutsche Bank ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/fintech-versicherung-banken/deutsche-bank-russland-greift-zu-20357856.html

Veröffentlichungsdatum: 21.05.2024

