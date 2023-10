Von der Schliessung betroffen sind laut Hero nun 48 Mitarbeitende, Mitte September war noch von 55 Betroffenen die Rede.Lenzburg - Die Aargauer Traditionsfirma Hero wird ihr Konfitürenwerk in Lenzburg definitiv schliessen. Hero hatte die Pläne bereits im September angekündigt, in der Folge kam es allerdings noch zu einem Konsultationsverfahren mit den Mitarbeitenden. Das Werk in Lenzburg soll bis Ende 2024 geschlossen werden. Die von den Mitarbeitern im Rahmen des Konsultationsverfahrens eingereichten Vorschläge...

Den vollständigen Artikel lesen ...