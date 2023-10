Nach Jahren des Konzernumbaus mit vielen Devestitionen geht der Chemiekonzern wieder auf Shopping-Tour. Für die kanadische Lucas Meyer nehmen die Muttenzer gar ziemlich viel Geld in die Hand.Muttenz - Nach Jahren des Konzernumbaus mit vielen Devestitionen geht der Chemiekonzern Clariant wieder auf Shopping-Tour. Für die kanadische Lucas Meyer nehmen die Muttenzer gar ziemlich viel Geld in die Hand. Im Tagesgeschäft gibt es aber immer noch viel Gegenwind. Seit Conrad Keijzer die Geschicke von Clariant leitet - seit drei Jahren also - gilt «klein, aber fein» als oberstes Motto.

Den vollständigen Artikel lesen ...