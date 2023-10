DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Infineon mit Sektorvorgaben schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kleinen Gewinnen in die Woche gestartet. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 14.714 Punkte. Infineon gerieten unter Abgabedruck und schlossen 6,4 Prozent tiefer. Im Handel wurde auf einen schwachen Ausblick von ON Semiconductor verwiesen. Die Bekanntgabe des deutschen BIP setzte keine Akzente. Die Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft und damit etwas weniger stark als die Erwartung von minus 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. "Das Minus dürfte kein Ausreißer sein. Im Winterhalbjahr wird die deutsche Wirtschaft wohl erneut etwas schrumpfen", glaubt die Commerzbank. Positive Nachrichten kamen derweil von der Inflationsfront: Der Preisanstieg in mehreren Bundesländern hat sich deutlich ermäßigt, der Trend wurde durch die bundesweiten Daten bestätigt. Am Dienstag werden die europäischen Preisdaten veröffentlicht.

Anleger haben noch nicht kapituliert

Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners, sah auch nach der längsten Verlustserie im DAX seit dem Jahr 2011 bislang kaum Panik am Markt, aber eine ausgeprägte Verunsicherung. Die geopolitische Lage wird auch in den kommenden Tagen die Risikobereitschaft an den Börsen stark beeinflussen. Hier sind es aktuell vor allem die Nachrichten aus dem Nahen Osten, die aktuell den Takt vorgeben. Trotz der Ausweitung der israelischen Bodenoffensive am Wochenende ist bisher ein neuer Preisschock beim Ölpreis ausgeblieben. "Insgesamt ist die Stimmung an der Börse mittlerweile äußerst schlecht. Dennoch fehlt wahrscheinlich die endgültige Kapitulation der meisten Anleger, um ein stimmungstechnisches Tief auszurufen", so CMC Markets.

Von Unternehmensseite gab es am Montag wenig zu vermelden. Für Merck KGaA ging es 3,6 Prozent nach unten - hier belasteten negative Analystenstimmen. Sartorius verloren derweil 5,4 Prozent auf 217,80 Euro. Damit notiert das Papier nur knapp über dem Jahrestief bei 215,90 Euro. Fundamental neue Nachrichten gab es nicht.

Siemens Energy erholen sich zu Wochenbeginn

Weiterhin sehr volatil wird die Aktie von Siemens Energy (+12,7%) gesehen. Hier scheint der Aufsichtsratschef von Siemens Energy, Joe Kaeser, für etwas Beruhigung gesorgt zu haben. "Wenn man als Anleger 'Staatshilfe' liest, dann ist Panik vorprogrammiert. Insbesondere in einem ohnehin schon hoch nervösen Markt", sagte Kaeser der Welt am Sonntag. Es gehe bei den Gesprächen mit der Bundesregierung lediglich um Garantien, die Siemens Energy beim Wachstum unterstützten. "Das Unternehmen benötigt erkennbar kein Geld vom Staat", betonte Kaeser.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.716,54 +0,2% +5,70% DAX-Future 14.790,00 0% +3,19% XDAX 14.714,24 +0,5% +6,09% MDAX 23.844,34 +0,3% -5,07% TecDAX 2.790,82 -1,2% -4,46% SDAX 12.075,68 -0,5% +1,26% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,72% -20 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 27 13 0 2.648,4 78,8 90,7 MDAX 37 12 1 350,5 17,6 24,0 TecDAX 14 16 0 626,5 20,1 18,7 SDAX 28 38 4 92,7 8,1 8,8 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2023 12:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.