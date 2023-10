(shareribs.com) Frankfurt / New York 30.10.2023 - Biotech-Aktien tendierten am Montag im deutschen Handel überwiegend schwächer. Unter anderem verlor Qiagen deutlich. An der Wall Street konnte der Sektor hingegen zulegen. Der DAX stieg am Montag um 0,2 Prozent auf 14.716 Punkte, wobei Vonovia, MTU Aero Engines und Siemens zulegen konnten. Merck, Infineon und Mercedes-Benz gaben dagegen nach. Der MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...