WASHINGTON (dpa-AFX) - Below are the earnings highlights for PetMed Express Inc. (PETS):



Earnings: -$0.01 million in Q2 vs. $2.58 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q2 vs. $0.13 in the same period last year. Analysts projected $0.08 per share Revenue: $71.00 million in Q2 vs. $65.39 million in the same period last year.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken