Nach Angaben des Regionaldirektors für Landwirtschaft von Piura, Paúl Loayza, kommt es in Piura zu einer um etwa 13 bis 15 % schwächeren Blüte bei Mangos, was sich in einem Rückgang der Produktion um etwa 80 % widerspiegeln wird. Die Mango ist eine sehr wichtige Kulturpflanze für die nördliche Region und das Land. Bildquelle: Shutterstock.com Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...