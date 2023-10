DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS ENERGY - Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt vor Staatshilfen für Siemens Energy: "Das ist aus mehreren Gründen problematisch: Staatliche Garantien schaffen Fehlanreize für Unternehmen, da sie eine Vollkasko-Mentalität fördern. Nicht der deutsche Staat, sondern die Siemens AG als Haupteigentümer allein sollte die Garantie für Siemens Energy übernehmen", sagte Fratzscher. (Rheinische Post).

SIEMENS ENERGY - Der haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Otto Fricke, fordert, dass sich Bayern an Garantien für Siemens Energy beteiligt: "Auch die bayerische Landesregierung sollte sich an einer möglichen Staatshilfe beteiligen. Siemens hat schließlich vom Börsengang von Energy profitiert und steht in der Verantwortung", sagte Fricke. (Rheinische Post)

BAYER - Zwei neue Urteile wecken die Sorge vor einem wiederkehrenden Rechtsrisiko rund um das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. In St. Louis hat ein Kläger vergangene Woche 1,25 Millionen US-Dollar zugesprochen bekommen. Zum Ende der Woche sprach hat eine Jury in Philadelphia einem Kläger 25 Millionen Dollar an Schadenersatz zu und verhängte zusätzlich 150 Millionen Dollar an sogenanntem Strafschadenersatz. "Wir werden beide Urteile anfechten und sind zuversichtlich, dass die Entscheidungen korrigiert werden und zumindest die exzessive Schadenersatzsumme in Philadelphia reduziert wird", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

HWA - Die Sportwagenmanufaktur HWA will 2025 ein eigenes Auto mit Straßenzulassung und unter eigenen Namen anbieten. Nicht als Elektrofahrzeug, sondern als Verbrenner. Es sollen 100 Fahrzeuge gebaut werden. Das Interesse ist da. Es gibt schon Vorbestellungen für den besonderen Sportwagen. Technikvorstand Gordian von Schöning macht es daran fest, dass der Markt für Supersportwagen und Hypercars im Kaufpreis von mehr als 500.000 Euro jedes Jahr deutlich über 10 Prozent wachse. Als Dienstleister stellt HWA aktuell im Jahr etwa 100 Renn- und Sportwagen her, die für andere Marken produziert werden. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

October 31, 2023 01:54 ET (05:54 GMT)

