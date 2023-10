Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Tesla konnte sich am Montag etwas nach oben schieben. Die Aktie schaffte einen Sprung um fast 1,6 % - stark. Allerdings war der Titel des E-Fahrzeugherstellers in den Tagen zuvor unter die Marke von 200 Euro gerutscht. Auch die Marke von 200 Dollar als Untergrenze in der Wahrnehmung an den Märkten rückte immer näher. Demzufolge ist ein Gewinn wie am Montag ein erstes positives Signal dafür, dass der Titel es ...

