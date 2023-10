Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Basel, 31. Oktober 2023. Die Schweiz ist ein Land von Gründerinnen und Gründern. Der Unternehmergeist blüht weiterhin, trotz wirtschaftlicher Herausforderungen. In diesem Umfeld sind starke Partner jedoch unerlässlich, die Jungunternehmerinnen und -unternehmer auf ihrem Weg zu nachhaltigem Erfolg unterstützen. Deshalb hat Baloise gemeinsam mit Fasoon und Statista eine Analyse der Schweizer Gründer-Landschaft erstellt. Zudem veranstalten wir ein Meet & Greet, bei dem Interessierte die Möglichkeit erhalten, sich mit den Unternehmerinnen und Unternehmern von drei etablierten Schweizer Start-ups - NIKIN, MyCamper und Meraki Hairdesign - auszutauschen. Mit 13.3 Prozent aller Erwerbstätigen, die selbständig arbeiten, belegt die Schweiz in Europa diesbezüglich einen Spitzenplatz. Insgesamt 50'015 Unternehmen wurden 2022 in der Schweiz gegründet, was rund 137 Unternehmensgründungen pro Tag und durchschnittlich fast sechs Unternehmen pro 1'000 Einwohner entspricht. Ende 2022 verzeichnete die Schweiz eine 12.6-prozentige Steigerung der Unternehmensgründungen im Vergleich zum Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Dennoch waren nur 49 Prozent der Unternehmen, die im Jahr 2013 gegründet wurden, fünf Jahre später noch aktiv. Wieso kann sich also nur rund die Hälfte der Jungunternehmen langfristig halten? Die Gründung eines Unternehmens erfordert Fachkenntnisse, ein überzeugendes Angebot und eine hohe Einsatzbereitschaft. Auch die Wahl der richtigen Versicherungen und die Erstellung eines soliden Businessplans sind entscheidend. Viele Gründerinnen und Gründer unterschätzen die Kosten und die Zeit, die mit einer Unternehmensgründung verbunden sind, und fast ein Drittel macht sich bereits während des Gründungsprozesses Sorgen um die Auftragslage sowie den Umsatz. Um diesen Herausforderungen vorzubeugen und Gründerinnen und Gründer optimal auf den Start in die Selbstständigkeit vorzubereiten, hat Baloise in Zusammenarbeit mit dem Firmengründungsportal Fasoon und Statista ein kostenloses White Paper erarbeitet, das einen umfassenden Überblick über die Schweizer Gründerszene liefert. «Uns ist es ein grosses Anliegen, gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Fasoon den Unternehmergeist in der Schweiz zu fördern und eine umfassende Unterstützung für Gründerinnen und Gründer anzubieten. Unsere Massnahmen sollen Unternehmerinnen und Unternehmern im täglichen Geschäftsleben und insbesondere während der Gründungsphase Unterstützung bieten», sagt Marketing Managerin Alexandra Toscanelli, welche die Kampagne im agilen Team KMU von Baloise verantwortet. Online Meet & Greet mit Gründerinnen und Gründern von NIKIN, MyCamper und Meraki Hairdesign



Im November 2023 bietet Baloise gemeinsam mit Fasoon zudem die einzigartige Gelegenheit, sich mit den Gründerinnen und Gründern der drei erfolgreichen Schweizer Unternehmen NIKIN , MyCamper und Meraki Hairdesign auszutauschen. Dieses exklusive Meet & Greet ermöglicht es angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern, wertvolle Einblicke und Ratschläge von etablierten Unternehmen zu erhalten sowie konkrete Fragen rund um das Thema «Selbständigkeit» zu stellen. Die Online-Veranstaltung findet am Donnerstag, 16. November 2023 von 12:15 bis 13:00 Uhr auf YouTube Live und LinkedIn live in Deutsch statt. Alle Informationen unter: www.baloise.ch/live-meet-and-greet Kontakt Baloise

