Der Nimbus von Schweizer Assets als sicherer Hafen dürfte massgeblich dazu beigetragen haben, dass der Schweizer Franken seit Jahresanfang um rund 3,3% gegenüber dem Euro aufgewertet hat.Von Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock In der vergangenen Woche verlor der S&P 500 über 2,5%. Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil in der gleichen Woche starke Zahlen für die Wirtschaftsaktivität im dritten Quartal berichtet wurden. Um annualisiert 4,9% ist das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Q3 gewachsen und lag...

Den vollständigen Artikel lesen ...