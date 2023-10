Der Verein Fair in Air hat das Volksreferendum gegen den Pistenausbau des Flughafens Zürich ergriffen. Er hat über 5000 Unterschriften gesammelt.Zürich - Der Verein Fair in Air hat das Volksreferendum gegen den Pistenausbau des Flughafens Zürich ergriffen. Er hat über 5000 Unterschriften gesammelt, wie er am Dienstag mitteilte. Nötig wären 3000. Eine Volksabstimmung hätte es auch ohne diese Unterschriftensammlung gegeben - das Kantonsratsreferendum hatten linke Parteien schon zu einem früheren Zeitpunkt ergriffen. Wie Fair in Air in einer...

