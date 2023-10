Die KWS Saat SE & Co. KGaA gibt den geplanten Verkauf ihrer 49-prozentigen Beteiligung am Joint Venture KENFENG - KWS SEED CO., LTD sowie des chinesischen Mais-Portfolios an die Beidahuang Kenfeng Seed Co., Ltd. bekannt. Der Verkaufserlös liegt laut Angaben von KWS Saat im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die genaue Summe bleibt unveröffentlicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...