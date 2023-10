Der Projektierer für Windenergie und Photovoltaik, Abo Wind, hat eine Umbenennung in Abo Energy beschlossen. Zudem ändert das Unternehmen die Rechtsform. Aus der AG wird eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), um den Einfluss der Gründer zu sichern. Die Hauptversammlung der Abo Wind AG hat sich mit einem klaren Votum der für einen Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ausgesprochen. Bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 27. Oktober votierten die Besitzer:innen ...

