Baden-Württemberg hat im Rahmen des Förderprogramms "Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik" 2,5 Millionen Euro für 18 Projekte bewilligt. Für eine zweite Welle an Förderzusagen stehen noch gut 2,3 Millionen Euro zur Verfügung. Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg unterstützt mit dem Förderprogramm "Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik" die Nutzung bereits versiegelter Parkplatzflächen für die Stromgewinnung. In einer ersten Runde hat das Land nun 18 Projekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...