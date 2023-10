Abnehmspritzen wie Wegovy sorgten in den letzten Wochen und Monaten für einige Schlagzeilen. Sie helfen nicht nur Milliardären wie Elon Musk dabei, in Zukunft unvorteilhafte Paparazzi-Aufnahmen zu unterbinden. Der Hersteller Novo Nordisk stieg durch den brachialen Erfolg des einst als Diabetes-Medikament entwickelten Wirkstoffs auch zum wertvollsten europäischen Unternehmen auf und ließ den Luxuskonzern LVMH in Sachen Marktkapitalisierung hinter sich.Anzeige:Bei manch anderem Unternehmen machten sich hingegen Sorgen breit. Unter anderem geriet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...