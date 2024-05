In Reaktion auf einen Rückgang der Kundenbesuche und den Bedarf an kostengünstigeren Speiseoptionen bringt McDonald's ein $5 Wertmahlzeit-Angebot in den USA auf den Markt. Dieses Angebot, das ab dem 25. Juni 2024 verfügbar sein soll, beinhaltet je nach Wahl einen McDouble oder McChicken Sandwich oder vier Chicken McNuggets sowie ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...