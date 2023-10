In einer ersten Runde hat Baden-Württember 18 Projekte zur Photovoltaik-Überdachung von bestehenden Parkplätzen bewilligt und mit 2,5 Millionen Euro gefördert. Für eine zweite Welle an Förderzusagen sollen nun weitere 2,3 Millionen Euro zur Verfügung stehen.Im März 2023 hatte Baden-Württemberg 2,5 Millionen Euro für die Förderung für Photovoltaik-Anlagen auf Parkplätzen bereitgestellt. Wie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft am Dienstag mitteilte, wurden in der ersten Runde 18 Projekte zur Überdachung von bestehenden Parkplätzen mit Solaranlagen bewilligt. "Noch in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...