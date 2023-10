"Swiss PV Cycle" will mit einer neuen Plattform eine differenzierte Kreislaufstrategie für Solarmodule ermöglichen und frühzeitig ihr Wiederverwendungspotenzial bestimmen. Ziel ist, dass getestete Secondhand-Module zu einem günstigen Preis auf den Markt gebracht werden und und nur jene Module im Recycling landen, die nicht mehr funktionsfähig sind.In Deutschland lässt Meyer Burger einen großen Teil seiner Abfälle aus der Produktion künftig vom Start-up Luxchemtech recyceln, das im sächsischen Freiberg gerade eine Demonstrationsanlage in Betrieb genommen hat. In der Schweiz beteiligt sich der Photovoltaik-Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...