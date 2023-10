Die BDT Media Automation GmbH verzeichnet eine operativ starke erste Jahreshälfte 2023 und kann ihren Konzernumsatz dabei von 32,1 Mio. Euro auf 56,4 Mio. Euro sowie das EBITDA von 2,0 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro deutlich steigern. Daraus resultiert eine verbesserte EBITDA-Marge von 8,2 % (Vorjahr: 6,3 %). Insgesamt erwirtschaftete die BDT so einen Perioden-Überschuss von 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro) in den ersten sechs Monaten des Jahres, was zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 4,2 Mio. Euro führt. Die liquiden Mittel stiegen zum Halbjahr auf 2,2 Mio. Euro.Die BDT Media Automation GmbH ist ein Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- ...

