Tesla unter 200 Dollar, Gold nimmt Kurs auf den Rekord, der Bitcoin ist oben auf und der DAX tut sich schwer - spannende Lage vor Halloween. Wir beleuchten alles….. Am Abend sind wir an 18.00 Uhr im kompakten Webinar am Start - Anmeldung hier. Franz-Georg nimmt die Märkte aus der technischen Brille unter die Lupe. Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...