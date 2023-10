Ungeachtet erneuter Appelle für eine Waffenruhe treibt Israel nach eigenen Angaben die Bodeneinsätze in dem von der islamistischen Hamas kontrollierten Gazastreifen voran.Tel Aviv / Gaza - Ungeachtet erneuter Appelle für eine Waffenruhe treibt Israel nach eigenen Angaben die Bodeneinsätze in dem von der islamistischen Hamas kontrollierten Gazastreifen voran. «Hunderte Ziele der mörderischen Hamas-Terrororganisation» seien bei «koordinierten Luft- und Bodenangriffen» attackiert worden, teilte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Dienstag mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...