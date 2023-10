Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Dienstag, den 31. Oktober wissen müssen: Der japanische Yen geriet am frühen Dienstag nach den geldpolitischen Ankündigungen der Bank of Japan (BoJ) unter starken Verkaufsdruck. Eurostat wird im weiteren Verlauf der Sitzung den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HICP) für Oktober veröffentlichen. Auf dem US-Wirtschaftskalender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...