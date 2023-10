Airbus: JPMorgan rät zum Übergewichten - startet die Aktie jetzt durch?

Breakout voraus? Breakout Trading-Strategie Rückblick

Airbus ist nicht nur in der zivilen Luftfahrt, sondern auch im Bereich der Verteidigungstechnologie und in der Raumfahrt tätig. Das Unternehmen ist nicht nur Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen, sondern auch einer der größten Verteidigungskonzerne weltweit. Nach ihrem Steigflug ist Airbus-Aktie in den letzten Wochen zurückgekommen. Aktuell sehen wir den Versuch, den EMA-50 zurückzuerobern.

Airbus-Aktie: Chart vom 31.10.2023, Kürzel: AIR, Kurs: 125.86 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die Airlines investieren weiter in die Modernisierung ihrer Flugzeugflotten und auch im Verteidigungsbereich läuft es. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Airbus-Papiere am 26. Oktober 2023 mit "Overweight" und einem Kursziel von 165 Euro bestätigt. Der Analyst hat dabei seine EPS-Schätzungen für 2026 und 2027 leicht angehoben. Wenn Stärke aufkommt, könnte die Aktie nach der Rückeroberung des EMA-50 durchstarten. Bei Schlusskursen unterhalb des EMA-20 hingegen, müssten wir damit rechnen, dass es eine Etage tiefer geht.

SETUP

Bei einem Ausbruch über 128.60 Euro könnte man eine Long-Position in der Aktie des Flugzeugbauers eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Airbus ist neutral

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in AIR

Veröffentlichungsdatum: 31.10.2023

Veröffentlichungsdatum: 31.10.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.