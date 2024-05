Seit fünf Jahren beobachtet man bei der Aktie von JPMorgan Chase & Co. (Symbol: JPM) ein Wachstum von 69%, was sich hinter dem Marktdurchschnitt zurückhält. Inklusive Dividenden ist jedoch eine marktübertreffende Rendite zu verzeichnen. Ein Hoffnungsschimmer ist der Anstieg der Aktienkurse um 39% in den letzten zwölf Monaten, was insbesondere ...

