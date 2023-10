Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) zeichnet erstmals "100 Vorreiter der Transformation in der deutschen Wirtschaft" aus. Unter den am 31. Oktober bekannt gegebenen Gewinnern setzen einige speziell auf erneuerbaren Energien. In der für die Energiewende wichtigen Kategorie Personalvermittlung geht der Preis an die Greenjobs GmbH, mit der auch der Solarserver kooperiert. Über 5.000 Unternehmen haben die 100 Fachjurys des Deutschen Nachhaltigkeitspreises bewertet und in 100 Branchen die Sieger ...

