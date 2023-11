Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Herzlichen Glückwunsch an Nel Asa, werden Investoren rufen. Am Dienstag gelang den Norwegern der erste Befreiungsschlag. Die Notierungen gingen mit dem Plus von 5 % durch die Decke. Dabei sind die Gewinne bei Lichte betrachtet absolut recht gering. Es wird nun sehr spannend. Nel Asa hatte kürzlich seine Quartalszahlen referiert. Das Ergebnis: Der Umsatz war etwas schwächer als erwartet, die Nettoverluste blieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...