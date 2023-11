Der SMI gewinnt gegen 9.10 Uhr 0,73 Prozent hinzu auf 10'466,61 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet zur Wochenmitte mit Gewinnen in den Handel. Damit fällt auch der Start in den November positiv aus, nachdem der Leitindex am Vortag den dritten Monat in Folge mit Verlusten beendet hatte. Damit befindet sich der hiesige Markt in guter Gesellschaft. Auch in Europa und den USA haben die wichtigsten Indizes drei Monate in Folge Verluste eingefahren.

