Die TUI-Aktie findet noch immer viel Beachtung, rechnen sich doch einige Anleger große Chancen auf ein Comeback des abgestürzten Titels aus. Zu sehen ist davon bisher aber leider nur wenig. Am Dienstag ging es mit den Kursen lediglich im frühen Handel zeitweise in die Höhe. Per Handelsschluss hatte es sich damit aber erledigt und es mussten letztlich Verluste von 0,9 Prozent verkraftet werden.Anzeige:Damit rutschte TUI (DE000TUAG505) bis auf 4,75 Euro ab und blieb der wichtigen 5-Euro-Marke weiter fern. Die Voraussetzungen für grüne ...

