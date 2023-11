Redcare Pharmacy (RDC) meldete solide Ergebnisse für das dritte Quartal. Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal ein starkes Umsatzwachstum von 67% im Vergleich zum Vorjahr, was im Einklang mit der vorläufigen Mitteilung steht und auf die Übernahme von MediService sowie ein organisches Wachstum von 26% im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Die adj. EBITDA-Marge (ohne MediService) verbesserte sich im dritten Quartal aufgrund von Vertriebs- und Marketingeffizienzen um 3,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, wodurch die Marge in den ersten neun Monaten auf 2,9 % anstieg und sich damit dem oberen Ende der Zielspanne des Unternehmens von 1,5 bis 3,0 % für das Jahr '23 annäherte. In Anbetracht der guten Fortschritte in 9M hat das Management seine Prognose für '23 beibehalten, welche die Analysten von AlsterResearch für konservativ halten, insbesondere im Hinblick auf den Umsatz, da das vierte Quartal saisonbedingt das stärkste Quartal für das Unternehmen ist. Die Analysten von AlsterResearch sind der Ansicht, dass RDC gut positioniert ist, um seinen Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortzusetzen und dabei von der zunehmenden Beliebtheit von Online-Einkäufen, der steigenden Nachfrage nach Gesundheitsprodukten sowie der Einführung des E-Rezepts in Deutschland und dessen schneller Akzeptanz durch Ärzte zu profitieren. AlsterResearch bestätigt das KAUFEN-Rating für die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 120,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V.





