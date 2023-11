Europas Börsen haben sich am Mittwoch vor der US-Notenbanksitzung erwartungsgemäss wenig bewegt. Der EuroStoxx50 tendierte am Mittag kaum verändert.Paris / London - Europas Börsen haben sich am Mittwoch vor der US-Notenbanksitzung erwartungsgemäss wenig bewegt. Der EuroStoxx50 tendierte am Mittag kaum verändert. Ähnlich sah es beim französischen Cac 40 aus, der ebenfalls auf der Stelle trat. Der britische FTSE 100 sank um 0,16 Prozent auf 7310,35 Zähler. Entscheidend werden die Aussagen der US-Notenbank zur weiteren Zinsentwicklung sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...