In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ist der Nettogewinn von EDP Renewables auf 467 Millionen Euro angestiegen. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen mehr als 600 MW an Photovoltaik-Leistung zugebaut. 5,2 GW an Wind- und Solarleistung befinden sich derzeit im Bau. Der Wind- und Solarenergieproduzent EDP Renewables (EDPR) mit Sitz in Madrid hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Nettogewinn von 467 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einem Anstieg von 12 % im Jahresvergleich. ...

