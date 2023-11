EY Schweiz begrüsst Mitarbeitende der Workforce-Transformation-Beratungsfirma "LIVEsciences AG" an Bord.Zürich - EY Schweiz begrüsst Mitarbeitende der Workforce-Transformation-Beratungsfirma «LIVEsciences AG» an Bord. Mit der Aufnahme des neuen Teams unter der Leitung der ehemaligen «LIVEsciences»-Gründer Timm Urschinger und Steffen Keller stärkt EY ihre Position im Life Sciences Bereich, treibt Innovationen voran und adressiert die steigenden Anforderungen des Life-Sciences-Marktes in Europa.

