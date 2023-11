In den jüngsten Glyphosat-Prozessen in den USA musste der deutsche Dax-Konzern Bayer trotz vorheriger Erfolge wieder harte Rückschläge hinnehmen. Aufgrund dessen begab sich der Kurs der Bayer-Aktie am heutigen Mittwoch auf Talfahrt und ist kurz davor, den niedrigsten Stand seit 13 Jahren zu erreichen. Glyphosat-Prozesse in den USA: Bayer kämpft mit Rückschlägen Eine Jury im kalifornischen Bundesstaat San Diego sprach einem 57-jährigen Mann beeindruckende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...