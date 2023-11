FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

PEREGRINE GOLD LTD 9VA AU0000134389

CAPELLA MINERALS LTD N7D2 CA13960M1023

NICKELEX RESOURCE CORP. H20 CA6539511031

AMERICAN NATL BANCSH. DL1 NBR US0277451086

AB/FROM ONWARDS 01.11.2023 15:14 CET

