Der Energiepark Bad Lauchstädt soll als erstes Vorhaben in Deutschland die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft abbilden. Für die Umstellung der Gastransportleitung auf den Transport von Wasserstoff wurde nun die Molchschleuse eingehoben.Wer bei Molchen nur an Amphibien aus der Ordnung der Schwanzlurche denkt, kann im Energiepark Bad Lauchstädt bald Molche anderer Art kennenlernen. Denn um die bisherige Gasleitung von Ontras auch beim Transport von Wasserstoff kontrollieren und den technisch einwandfreien Betrieb gewährleisten zu können, wurde am Standort des Energieparks eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...