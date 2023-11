Am ersten Handelstag im November schliesst der EuroStoxx50 0,75 Prozent höher bei 4091,71 Punkten.Paris / London - Europas Börsen haben sich am Mittwoch nach einem durchwachsenen Morgen noch klar ins Plus vorgearbeitet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der später ansteht, ging die grösser werdende Risikobereitschaft einher mit nachlassenden Renditen von US-Staatsanleihen. Die Sorge vor weiter hohen Zinsen wurde gedämpft von schwächeren Wirtschaftssignalen aus den USA.

