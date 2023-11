Teilen: WTI versucht sich von $80,50 zu erholen, in der Hoffnung, dass die Fed die Zinssätze unverändert lässt - Der US Dollar Index gewinnt an Stärke, um seine Erholung im Vorfeld der Fed-Politik, der US-Arbeitsmarktdaten und der Fabrikdaten auszuweiten - Die Ölpreise konnten sich trotz der schwachen Caixin EMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...