Berlin - Die Mehrheit der Bevölkerung blickt laut einer Umfrage grundsätzlich optimistisch auf die Energieversorgung im kommenden Winter, ist sich aber der weiterhin angespannten Lage bewusst. So das Ergebnis einer Erhebung für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), die am Mittwoch veröffentlicht wurde.



Auf die Frage, wie sie die Energieversorgung im kommenden Winter bewerten, antworteten 18 Prozent der Befragten, die Versorgungssituation in Deutschland sei sehr entspannt und Deutschland werde problemlos durch den Winter kommen. Rund 64 Prozent sehen die Versorgungssituation zwar immer noch als schwierig an, zeigten sich dennoch zuversichtlich, dass Deutschland ohne größere Probleme durch den Winter kommen wird. Nur 14 Prozent der Befragten glauben, dass es in diesem Winter Versorgungsprobleme geben wird. Der Verband hatte im September 1.200 Menschen über 18 Jahren befragt.

